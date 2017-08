Uber verkleint verlies, maar is nog lang niet winstgevend

Bewerkt door: ESA

24/08/17 - 12u33 Bron: Belga

© epa.

Uber heeft in het tweede kwartaal zijn verlies met 9 procent kunnen inperken tot 645 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers die het taxibedrijf uit San Francisco heeft vrijgegeven.

Uber wordt de laatste tijd geplaagd door schandalen. Zo trad Travis Kalanick, medeoprichter van Uber, af als CEO. Een groep investeerders had het ontslag geëist en sindsdien wordt het bedrijf geleid door een uitvoerend comité, in afwachting van een nieuwe CEO. Kalanick klampt vast aan zijn drie zetels in de raad van bestuur, terwijl investeerders hem aanklagen wegens fraude.



Omdat Uber niet beursgenoteerd is, is het eigenlijk niet verplicht om financiële cijfers vrij te geven. Sinds dit jaar is het bedrijf er toch mee begonnen. De cijfers leren dat Uber in het tweede kwartaal 1,75 miljard dollar (1,5 miljard euro) omzet heeft gegenereerd, 17 procent meer dan in het voorgaande kwartaal. Op het einde van het kwartaal kon het bedrijf beschikken over 6,6 miljard dollar (5,5 miljard euro) cash.



Winstgevend is Uber echter nog niet. De grootste kostenposten van Uber zijn India, Zuidoost-Azië, kortingen voor passagiers en bonussen voor de zelfstandige chauffeurs, personeelskosten en onderzoek naar zelfrijdende auto's.