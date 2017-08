Kraantjeswater in horeca kost drankencentrales 20 miljoen

Door: redactie

24/08/17 - 05u00

© Thinkstock.

Van alle nieuwe horecazaken in ons land kiest nu al 60% voor ­gefilterd kraantjeswater in plaats van de klassieke flessen mineraalwater van de bekende merken. Het kost de drankenhandelaars naar eigen zeggen 20 miljoen euro per jaar.

"Uit een rondvraag bij onze leden blijkt dat elke handelaar jaarlijks 6.000 bakken mineraalwater minder verkoopt", zegt Gilles Vandorpe van FEBED, een federatie die 630 drankencentrales ­vertegenwoordigt, goed voor 5.360 voltijdse werknemers en een jaarlijkse omzet van 1,638 miljard euro. "Vroeg of laat zal dit een invloed hebben op de rendabiliteit en de tewerkstelling in onze ­sector." De horecazaken zijn zich van geen kwaad bewust. "Wij zijn vrij om te serveren wat we willen", luidt het. "Bovendien krijgen we nauwelijks klachten van de klanten." Nochtans moeten die in de meeste gevallen bijna evenveel betalen als voor een fles ­mineraalwater.



"Een karaf kraantjeswater: 12 euro, aub". Lees er alles over in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken.