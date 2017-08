Wal-Mart en Google werken samen in strijd tegen Amazon

jv

23/08/17 - 09u03 Bron: Belga

© ap.

De Amerikaanse supermarktketen Wal-Mart gaat samenwerken met Google in e-commerce. Tegen eind september zullen klanten van Wal-Mart via Google Home, de stemgestuurde "robot" van de internetgigant, met spraakcommando's in de huiskamer bestellingen kunnen plaatsen.