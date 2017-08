Sarens gaat miljoenenakkoord met fiscus sluiten

Door: redactie

Het kranenbedrijf Sarens gaat een miljoenenakkoord met de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) sluiten. Dat vernam De Tijd en bevestigde bedrijfsadvocaat Stefan Sablon aan de krant. De uiteindelijke rekening zal zo nog maar enkele miljoenen euro's bedragen, een schim van de tientallen miljoenen die de BBI eerst claimde.

De BBI had ontdekt dat Sarens zijn personeel dat de wereld rondreist, bijvoorbeeld om kranen te helpen bedienen, een onkostenvergoeding uitbetaalde bovenop het loon en de terugbetaling van de hotelkosten.



Sarens zag geen graten in die "marktconforme" forfaitaire vergoedingen, maar volgens de BBI ging het om "geheime commissielonen" op grote schaal.



Sarens vocht de zaak aan voor de rechtbank, want de miljoenenclaims, die jaar na jaar zouden aandikken, wogen op de dagelijkse activiteiten. Elk jaar zou de groep haar kredietverstrekkers moeten geruststellen over de aanzwellende belastingclaims. Sarens had al in een bedrag van ruim 8 miljoen euro voorzien, voor als de BBI het pleit zou winnen.



Er is nu al een akkoord gesloten over één belastingjaar, dat bij de jongste belastingcontrole opnieuw geviseerd werd. De daarin afgesproken tarieven zal Sarens nu ook toepassen voor de andere jaren. Voor de claims die al voor de rechtbank waren beland, moet ook de rechter zijn fiat geven.