Nederlander zou topfunctie krijgen bij Audi

De Duitse automaker Audi is van plan om de Nederlander Bram Schot aan te stellen als de nieuwe verkoop- en marketingdirecteur van het bedrijf. Volgens de doorgaans goed ingelichte Duitse website Automobilwoche is hij de beoogde opvolger van Dietmar Voggenreiter bij de Volkswagendochter. Schot werkt sinds 2011 voor Volkswagen.

Momenteel is de 56-jarige Nederlander actief bij de bestelautodivisie van Volkswagen. Bij dat onderdeel is hij ook verantwoordelijk voor verkoop en marketing. Eerder werkte hij onder meer bij branchegenoot Daimler.



In totaal zou Audi een kwartet nieuwe bestuurders willen benoemen. Daarbij zou naast de marketingdirecteur ook de financieel directeur, de personeelschef en de eindverantwoordelijke voor de productie plaats moeten maken. Het bestuur van Audi telt in totaal zeven leden.



Het zou de tweede hertekening van de top bij Audi worden in vijf jaar tijd en de meest drastische ingreep van het autoconcern VW wegens slecht crisismanagement sinds het uitbreken van het schandaal met de sjoemelsoftware in september 2015. Daarbovenop kwam de beschuldiging dat Volkswagen en Audi samen met andere Duitse automakers jarenlang verboden prijsafspraken zouden hebben gemaakt.