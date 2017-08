Europa opent diepgaand onderzoek naar overname Monsanto door Bayer

KVE

De Europese Commissie is bezorgd dat de overname van het Amerikaanse zaaigoeidbedrijf Monsanto door de Duitse chemiereus Bayer de concurrentie op de zaden- en pesticidenmarkten zal verminderen, met hogere prijzen en minder keuze en innovatie tot gevolg. Ze heeft een diepgaand onderzoek naar de impact van de deal geopend.

Bayer en Monsanto bereikten in september vorig jaar een akkoord over de overname. De transactie, waarmee zo'n 60 miljard euro gemoeid is, zou van het nieuwe bedrijf de grootste speler in de zaden- en pesticidenindustrie maken. Bovendien is de sector wereldwijd reeds sterk geconcentreerd rondom enkele grote spelers, met de recente fusies van Dow en Dupont en van Syngenta en ChemChina.



De Commissie, zo blijkt dinsdag uit een mededeling, is dan ook bezorgd dat de overname van Monsanto een negatieve impact kan hebben op het concurrentieklimaat. Uit haar vooronderzoek concludeerde ze onder meer dat er zich problemen zouden kunnen stellen op de markten voor pesticiden. Samen hebben de twee bedrijven de grootste portfolio ter wereld. Monsanto heeft bijvoorbeeld glyfosaat en Bayer beschikt over één van de weinige alternatieven voor de populaire onkruidverdelger. Het nieuwe bedrijf zou ook de sterkste marktposities op de markten voor zaden en planteigenschappen hebben.



De Commissie heeft tot 8 januari tijd om het diepgaand onderzoek naar de overname te voeren. Eind vorige maand stelden Bayer en Monsanto reeds een aantal concessies voor, maar die werden door de Europese concurrentiediensten als onvoldoende beschouwd. De Commissie zal tijdens het onderzoek nauw samenwerken met concurrentiewaakhonden uit andere landen waar de overname onder de loep wordt genomen, zoals de Verenigde Staten, Brazilië, Australië en Canada.