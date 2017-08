Eerste Belgische geturfde whiskey komt eraan

Bewerkt door: ESA

22/08/17 - 13u36 Bron: Belga

Ter illustratie © thinkstock.

In Stokerij De Molenberg in Blaasveld (Willebroek) is vandaag het distillaat voorgesteld dat moet resulteren in de eerste geturfde Belgische whisky. Het wordt de tweede vaste referentie voor de stokerij, die met de Gouden Carolus Single Malt in vier jaar tijd kon uitgroeien tot een referentie voor Belgische whisky.

Bij de lancering van Gouden Carolus Single Malt in 2013 werd meteen de vraag gesteld, wanneer de stokerij werk zou maken van geturfde whisky. Vier jaar later is het zover en heeft stokerij De Molenberg geturfde mout vanuit Schotland aangeschaft en is een eerste distillaat klaar om te rijpen.



"Ons distillaat heeft een fruitige smaak en nu is het afwachten hoe het op onze vaten zal reageren", zegt Charles Leclef, eigenaar van Stokerij De Molenberg en brouwerij Het Anker in Mechelen. "We hebben geen bepaalde Schotse whisky in gedachten om ons eindproduct aan te spiegelen, maar hebben wel een goed idee wat we willen bereiken. We willen een geturfde whisky met een fijne smaak en zijn voorzichtig met de houtsmaak. Het is onmogelijk om nu te voorspellen wanneer de whisky vrijgegeven zal worden, we moeten dit de tijd geven om te evolueren en streven naar een zeer zuiver distillaat."



De stokerij wil van de geturfde whisky een nieuw en vast onderdeel van de productie maken. "Dit wordt geen eenmalig project, maar een blijvende referentie voor onze stokerij", klinkt het.



België is de laatste jaren in opmars als whiskyland. Met een vijftal Belgische whisky's die reeds op de markt zijn, wordt nu naarstig gewerkt aan een kwaliteitslabel met criteria waaraan Belgian Single Malt Whisky moet voldoen. De Molenberg zet nu ook meer in op export, na Nederland, Frankrijk, Polen, Mexico en Taiwan wordt de Gouden Carolus Single Malt nu ook op de Amerikaanse en Australische markt gelanceerd.