Staking op Brussels Airport: "Kom enkel met handbagage naar luchthaven"

22/08/17 - 09u41

© belga.

Op de luchthaven van Zaventem is een spontane staking uitgebroken bij bagageafhandelaar Swissport. Brussels Airport, de belangrijkste klant van Swissport, roept reizigers op om enkel met handbagage te reizen. De maatschappij ziet zich genoodzaakt om sommige vluchten te laten vertrekken zonder alle bagage.

De staking begon bij de ochtendploeg van Swissport. "Het hing al maanden in de lucht", zegt ACV-vakbondsman Kurt Callaerts. "De werkdruk is te hoog en het materieel is niet in orde. De directie steekt haar hoofd in het zand." Er zijn onderhandelingen gaande. "Mocht men de staking proberen te breken, zullen we ook oproepen bij Aviapartner (de tweede afhandelaar op de luchthaven, red.) om mee te doen."



Bij Brussels Airlines is het alle hens aan dek. De maatschappij laat dertig eigen personeelsleden bijspringen, maar dat volstaat niet om al het werk voor elkaar te krijgen. Eerst werden vluchten wat vertraagd, maar Brussels Airlines zal nu toch sommige vliegtuigen moeten laten vertrekken zonder dat alle bagage mee aan boord is.



De maatschappij geeft prioriteit aan de afhandeling van aankomende vluchten en vraagt vertrekkende reizigers om enkel met handbagage te reizen. De maatschappij vraagt reizigers die zonder hun bagage moeten reizen, om op de website van de maatschappij (brusselsairlines.com) een formulier in te vullen.



Volgens Florence Muls van Brussels Airport is het momenteel nog te vroeg om de impact van de staking in te schatten. "De passagiers werden wel al geïnformeerd." Aan de bagagebanden staan intussen heel wat mensen voorlopig vruchteloos te wachten op hun valiezen.



60% van de vliegtuigmaatschappijen op de luchthaven werken met Swissport. Er wordt prioriteit gegeven aan het leeghalen van de gelande vliegtuigen.