Steeds meer starters lenen van familie

ISOLDE VAN DEN EYNDE

22/08/17 - 03u30

© Thinkstock.

Beginnende ondernemers lenen steeds vaker hun startkapitaal, of een deel daarvan, bij familie en vrienden. Het aantal 'win-winleningen' is in vier jaar tijd met 44% gestegen.

Het principe van de win-winlening is vrij eenvoudig: familie, vrienden of kennissen kunnen een ondernemer een som geld lenen in ruil voor een fiscaal voordeel. Blijkt dat ondernemers die formule steeds vaker gebruiken: in 2016 waren er 2.127 aanvragen, een record. Ook het totale bedrag lag hoger dan ooit: vrienden en familie stelden kmo's samen 50,5 miljoen euro ter beschikking. Gemiddeld werd er 23.740 euro ontleend. En 2017 gaat verder op hetzelfde elan, zegt parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V), die de cijfers opvroeg. Het ziet ernaar uit dat er dit jaar zo'n 2.400 win-winleningen zullen worden afgesloten, voor een totaal bedrag van bijna 58 miljoen euro.



Meestal gaat het om starters, maar sinds 2011 staat de formule ook open voor bestaande kmo's die willen uitbreiden - bijvoorbeeld een bedrijfje dat enkel een webshop heeft, maar nu ook een fysieke vestiging wil openen.



Volgens zelfstandigenorganisatie UNIZO betekent het succes van de win-winlening niet noodzakelijk dat banken minder willen investeren in beginnende ondernemingen. "Er zijn gewoon ook veel meer starters", klinkt het. "En bovendien zijn alternatieve financieringen, zoals crowdfunding, een hype."



