Total telt 7,5 miljard dollar neer voor olietak Maersk

De Franse oliemaatschappij Total neemt de olietak van de Deense scheepvaartreus A.P. Møller-Maersk over. Met de transactie, die tegen het eerste kwartaal van 2018 afgerond zou moeten zijn, is een bedrag van in totaal 7,45 miljard dollar (6,35 miljard euro) gemoeid. Dat meldt Total in een persbericht.