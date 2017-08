Regering mikt op verkoop tweede schijf BNP Paribas

Door: redactie

19/08/17 - 04u51 Bron: Belga

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt © BELGA.

De regering-Michel zet de deur op een kier om opnieuw een schijf van haar aandelen in de Franse bank BNP Paribas te verkopen. Dat schrijft De Tijd.

De regering gaf recent groen licht aan overheidsholding FPIM om het contract te verlengen met de twaalf banken die in aanmerking komen om een extra deeltje van BNP Paribas te helpen verkopen.



Begin mei verkocht de regering een kwart van haar belang in de Franse bank, waardoor dat zakte naar 7,8 procent. De verkoop leverde 2 miljard euro op.



Het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) bevestigt dat de overheidsholding FPIM "zich paraat houdt zodat ze snel kan handelen als de regering actie wil". "Dat wil niet zeggen dat dit hoog op de agenda staat", luidt het.



Het is de bedoeling van de regering-Michel nog voor het einde van de regeerperiode een deel van de belangen in banken af te bouwen, met het oog op het doen dalen van de overheidsschuld.