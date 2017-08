Nog nooit in 30 jaar zo weinig varkens gekweekt in België

KVDS

18/08/17 - 15u00 Bron: Belga

© HH.

Het aantal varkens dat in België wordt gekweekt, is vorig jaar gedaald naar 6,18 miljoen, het laagste cijfer in 30 jaar. Dat blijkt uit de landbouwstatistieken van 2016 die de FOD Economie heeft gepubliceerd. Het aantal kippen was nooit groter en steeg tegenover 2015 met maar liefst 14 procent.

De FOD Economie bekeek ook de fruitteelt. De oppervlakte die met perenbomen beplant wordt, is in de afgelopen 20 jaar meer dan verdubbeld (+111 procent). Perenbomen nemen vandaag 9.500 hectare in. In 2006 werden peren belangrijker dan appelen, die aan het wegzakken zijn richting 6.000 hectare.



Suikerbieten

Nog opvallend is dat de oppervlakte voor suikerbieten voor het eerst sinds 2011 niet meer daalt. Er is zelfs een toename met 3.189 hectare (+6 procent) tot 55.536 hectare. Ook bij de aardappelteelt is er een forse stijging, net als in de laatste jaren. In veertig jaar is de oppervlakte voor aardappelen verdrievoudigd tot bijna 90.000 hectare.