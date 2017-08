Vastgelopen schip op Westerschelde losgetrokken

Casper Naber

14/08/17 - 20u27 Bron: AD.nl

Bath De CSCL Jupiter, het schip dat vanmorgen vastliep in het Nauw van Bath, is vanavond omstreeks 21.15 uur opnieuw losgetrokken. Sleepboten begeleiden het schip nu verder richting de vaargeul.

Er is beweging in het gestrande schip. Enkele meters uit de modder getrokken en een stuk zijwaarts geduwd

Het schip is los en vervolgt zijn weg... onder begeleiding van sleepboten.

Hulpinstanties waren om 20 uur bij het Nauw van Bath gestart met de berging van de CSCL Jupiter. Die liep vanmorgen omstreeks half negen vast in de Westerschelde door een technische fout. Om 20.50 uur was het op de bewuste plek hoogwater. Volgens regionale media zijn er minstens elf sleepboten bij betrokken. Op de dijk stonden duizenden belangstellenden, melden de regionale krant PZC en Omroep Zeeland. Rond 21 uur was het schip al enkele meters uit de modder getrokken en rond 21.15 was het volledig vrij.



De burgemeester van de Nederlands gemeente Reimerswaal had vanavond een noodbevel afgekondigd voor de omgeving van het gestrande containerschip CSCL Jupiter. Dat uit voorzorg opdat eventuele hulpverlening niet zou worden bemoeilijkt door ramptoeristen. Die kwamen massaal af op de berging van het 360 meter lange schip.



Volgens de burgemeester van Reimerswaal, Piet Zoon, trok het gestrande schip sinds vanmiddag veel mensen die in het dorp Bath parkeren. "We roepen u op om dat NIET te doen omdat het verkeer daar vastloopt", schreef hij in het noodbevel. De burgervader zei er begrip voor te hebben dat mensen naar het vastgelopen containerschip komen kijken maar vroeg nieuwsgierigen niet meer naar de plek van het incident toe te gaan.



Mensen die zich daar al bevonden, werd gevraagd er te blijven. "Dit heeft te maken met voorzorgsmaatregelen om de hulpverlening goed te kunnen uitvoeren als het nodig is", zo luidde het in het noodbevel.