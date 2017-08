Geen scheepvaart mogelijk: Schelde geblokkeerd door vastgelopen containerreus

DILA, EB

14/08/17 - 12u00 Bron: Eigen berichtgeving, belga

© Roland de Jong.

Er is momenteel geen scheepvaartverkeer mogelijk van en naar de haven van Antwerpen door een op de Westerschelde vastgelopen containerschip. Zo wordt vernomen bij het Havenbedrijf Antwerpen. Een aantal schepen maakt rechtsomkeer, andere schepen moeten wachten.

De operatie om het containerschip los te trekken, kan een hele klus worden. Het gaat om de CSCL Jupiter, een schip van 366 meter lang, 51 meter breed met een laadvermogen van 155.000 ton. Onder meer de Union 8, de Fairplay-27 en de Fairplay III zijn aanwezig.



"De 366 meter grote CSCL Jupiter is deze ochtend door een technisch defect vastgelopen in het Nauw van Bath maar raakte verder niet beschadigd", zegt Annik Dirkx, woordvoerster van het Havenbedrijf Antwerpen. "Er is een op- en afvaartverbod. Omstreeks 10 uur lagen zo'n tien schepen te wachten."



Voor een aantal schepen betekent het dat ze ofwel vertragingen oplopen of dat ze naar een andere haven uitwijken. Volgens Dirkx was het deze voormiddag evenwel rustig qua verkeer op de Schelde. Er wordt nu nagegaan op welke manier het schip kan worden losgetrokken. Het is wellicht wachten tot een volgende hoogwaterperiode omstreeks 20 uur.



De CSCL Jupiter maakte een tocht van Antwerpen naar Hamburg. Het schip vaart onder de vlag van Hong Kong.