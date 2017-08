Duizend jobs vacant in Antwerpse haven

EB

Om het tekort aan havenarbeiders aan te pakken, besliste het secretariaat van de havenwerkgevers CEPA dit voorjaar om het aantal op te leiden dokwerkers op te trekken tot 340. Nu wordt dat aantal opgetrokken tot 450. "Maar daar blijft het niet bij", zegt CEPA-directeur Guy Vankrunkelsven in Gazet van Antwerpen. "Als het van ons afhangt, zouden we dit cijfer volgend jaar willen optrekken tot vijfhonderd of zelfs zeshonderd nieuwe havenarbeiders."