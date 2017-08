In kaart: besmette fipronileieren duiken op in heel Europa

Door: redactie

In kaart Vanuit steeds meer landen in Europa duiken berichten op van de verspreiding van met fipronil besmette eieren. Nadat vorige week behalve Nederland en België ook al landen als Zweden en Frankrijk besmet bleken te zijn, duiken de eieren nu ook op in Oostenrijk, Slovakije, Denemarken, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk.

Het Britse Food Standards Agency schat het aantal in Groot-Brittannië ingevoerde eieren dat hoger dan toegelaten hoeveelheden fipronil bevat, op bijna 700.000. Dat meldt het agentschap, de Britse tegenhanger van het FAVV, vandaag in een persbericht. Eerder had dat agentschap dat aantal op 21.000 geschat.



"Het is zeer onwaarschijnlijk dat deze eieren een risico vormen voor de volksgezondheid, maar omdat fipronil niet toegelaten is in dieren die in de voedselketen terechtkomen hebben we opgetreden met spoed, zodat consumenten beschermd zijn.



Het fipronilschandaal heeft ook Oostenrijk bereikt: twee groothandels hebben volgens de Oostenrijkse levensmiddelenautoriteit honderden kilo's gekookte en gepelde eieren uit Nederland verkocht aan restaurants in het hele land. Er loopt momenteel een terugroepactie.



Beide ondernemingen hadden eerder een waarschuwing gekregen vanuit Duitsland. "Na die informatie informeerden ze afnemers in heel Oostenrijk en werden de eieren uit voorzorg teruggeroepen", luidt het. Lees ook Fipronilaffaire: politie valt binnen op 11 adressen, verspreid over het ganse land

Duitse landbouwminister pleit voor EU-taskforce voor voedselveiligheid

Denemarken en Slovakije Denemarken heeft naar schatting 20 ton eieren die besmet zijn met fipronil ingevoerd. Dat hebben de nationale voedselveiligheidsautoriteiten bekendgemaakt. Een Deense firma importeerde de gepelde en gekookte eieren van een Belgische leverancier. De eieren werden geproduceerd in Nederland, aldus de Deense Veterinaire en Voedsel Administratie (DVFA).



"De eieren zijn hoofdzakelijk verkocht aan professionele keukens en niet aan consumenten", zei Nikolas Kühn Hove van de DVFA.



Ook Slovakije kondigde vanavond aan besmette eieren uit Nederland ontdekt te hebben. Het gaat om 21 loten in een opslagplaats in Vrbove, in het westen van het land.