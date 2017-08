Harde woorden van Trump duwen beurzen in het rood

Bewerkt door: ADN

9/08/17 - 18u17

Onrust Noord-Korea De harde woorden van Amerikaans president Donald Trump aan het adres van Noord-Korea zetten de beleggers ook op de Brusselse beurs tot voorzichtigheid aan. De Bel20-index, die de evolutie van de waarde van de korf met de belangrijkste aandelen weerspiegelt, daalde 0,98 procent tot 3.926,58 punten. Van de twintig waarden die meetellen voor de berekening van de graadmeter eindigden er vijftien in het rood.

De oorlogsretoriek tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten werd wereldwijd gevoeld op de financiële markten. De beurzen in Londen en Frankfurt verloren tot 1,1 procent. De Franse hoofdindex zakte 1,4 procent, waarbij mogelijk het nieuws meespeelde dat een man met opzet was ingereden op een groep militairen bij Parijs.



Ook op Wall Street gingen de beursgraadmeters omlaag. Verder zat de goudprijs in de lift en zochten beleggers heil in veilig geachte investeringen zoals Duitse staatsobligaties, de Zwitserse frank en de Japanse yen.