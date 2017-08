Carrefour geeft dubbele korting door computerfout

MU

7/08/17 - 05u00

Klanten van Carrefour die online winkelden, keken vorige week aangenaam verrast op toen bleek dat sommige van de producten plots spotgoedkoop waren geworden. Dat kwam door een computerfout waardoor kortingen dubbel werden doorgerekend. Via sociale media verspreidde het nieuws over de superkortingen zich als een lopend vuurtje en dat zorgde voor een kettingreactie in de online bestellingen.

"Er was inderdaad een probleem met de prijssetting op onze website", zegt woordvoerder Baptiste van Outryve. "Wie online bestelde, was plots stukken goedkoper af dan wie in onze winkels shopt. Dat kan natuurlijk niet, want de prijzen op onze website en in onze supermarkten zijn altijd gelijk. Wij konden natuurlijk aan onze klanten het probleem uitleggen en toch de juiste prijs aanrekenen, maar dat hebben wij niet gedaan. Wie op die dag producten bestelde, heeft dus eenmalig kunnen genieten van de superkortingen."



Misbruik

"Enkel wie er echt misbruik wilde van maken, door plots hele grote voorraden op te kopen, hebben wij wel geweigerd. Zo was er een kattenasiel dat hele paletten kattenbrokken online besteld heeft. We zijn met hen tot een compromis gekomen en hebben alsnog een fikse korting toegestaan om onze goede wil te tonen."



Wie nu nog rekent op een droomkorting bij Carrefour is er echter aan voor de moeite. De computerfout is ondertussen rechtgezet. (MU)