Amerikanen zorgen voor winst op Brusselse beurs

KVE

4/08/17 - 18u10 Bron: Belga

© belga.

Een rapport over de Amerikaanse arbeidsmarkt dat beter was dan verwacht, duwde vandaag ook de Brusselse beurs vooruit. Bij het sluiten van de handel stond de Bel20-index, die de evolutie van de waarde van de korf met de belangrijkste twintig aandelen weerspiegelt, op 3.969,99 punten, 0,56 procent hoger dan donderdag.

De grootste dagwinsten bij de elitewaarden waren voor Telenet (+ 2,02 procent tot 59,98 euro), Engie (+ 1,43 procent tot 13,85 euro) en GBL (+ 1,35 procent tot 89,10 euro).



Op de tweede rij stoomde Celyad 10,46 procent door tot 31,37 euro. De specialist in celtherapie herziet zijn akkoord met partnerbedrijf Celdara. Celyad zal een groter deel van de toekomstige inkomsten uit de oncologie-activiteiten ontvangen in ruil voor een vooruitbetaling van 12,5 miljoen dollar in cash en eenzelfde bedrag in eigen aandelen, tegen een koers van 32,35 euro.



Fagron snelde 6,85 procent hoger tot 12,18 euro. De specialist van magistrale bereidingen voor apothekers zag zijn omzet in het eerste semester 5,5 procent stijgen tot 221,7 miljoen euro. De nettowinst klom met 27 procent tot 21,1 miljoen euro.



WDP werd 2,85 procent meer waard bij een slotkoers van 98,04 euro. De specialist in logistiek vastgoed boekte in het eerste semester een netto courant resultaat van 57,2 miljoen euro, 18 procent meer dan in dezelfde periode van 2016. Daardoor verhoogt wellicht het dividend voor dit jaar tot 4,50 euro. Voor 2020 wordt de verwachting voor het dividend opgetrokken van 5 euro naar 5,25 euro.



Warehouses Estates Belgium tikte op enige afstand 0,36 procent hoger af op 61,00 euro. Ageas droeg zijn belang van 4,98 procent in de vastgoedonderneming over naar dochterbedrijf AG Insurance.



Ascencio boekte nog een bescheiden vooruitgang van 0,13 procent op tot 61,41 euro. De investeerder in winkelvastgoed zag de nettowinst uit zijn kernactiviteiten in de eerste negen maanden van het boekjaar 2016-2017 stijgen van 18,8 miljoen euro naar 19,9 miljoen euro. Hij verwacht dan ook een hoger dividend te kunnen uitbetalen. De vennootschap heeft voor meer dan 600 miljoen euro aan vastgoed in portefeuille.



Verlies was er bij de grote waarden dan weer vooral voor UCB (- 1,65 procent tot 60,07 euro) en Galapagos (- 0,86 procent tot 64,44 euro).



Umicore daalde 0,39 procent tot 66,15 euro. De metalengroep roept begin september zijn aandeelhouders in een buitengewone algemene vergadering bijeen, onder meer om te beslissen over een splitsing van het aandeel in twee op 16 oktober.



Solvay verloor bij de afrekening 0,08 procent bij een slotkoers van 124,45 euro. Kredietwaardigheidsbeoordelaar Moody's heeft de minder gunstige vooruitzichten voor de chemiegroep ingetrokken na zijn sterke rapport over het eerste halfjaar. Bij de kleinere waarden keken vooral Roularta (- 6,03 procent tot 20,03 euro) en Jensen (- 2,33 procent tot 40,24 euro) aan tegen rode cijfers.