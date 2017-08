Euro op hoogste peil sinds 2015

Door: redactie

2/08/17 - 17u48 Bron: Belga

© thinkstock.

De euro is opnieuw duurder geworden, voor de tweede dag op rij. De referentiekoers van de Europese eenheidsmunt staat nu op 1,1829 dollar (+0,4 pct), het hoogste peil sinds januari 2015. Omgekeerd kost 1 dollar nu 0,8454 euro.

De euro is al sinds april aan een opmars bezig. Begin dit jaar stond de koers van 1 euro op amper 1,04 dollar. Analisten verwachten dat de Europese munt nog verder in waarde zal stijgen, onder meer doordat heel wat hefboomfondsen en grote investeerders af willen van hun Amerikaanse dollars. Zeker tot de volgende vergadering van de Federal Reserve eind deze maand zou de trend aanhouden, verwachten analisten van Deutsche Bank.



Een duurdere euro is slecht nieuws voor onze exporteurs, maar positief voor diegenen met reisplannen naar de VS of andere "dollar"-bestemmingen.