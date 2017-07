212.173 bezoekers voor Landbouwbeurs Libramont

TT

31/07/17 - 21u37 Bron: Belga

Ook premier Charles Michel en de nieuwe Waalse minister-president Willy Borsus waren afgelopen weekend present in Libramont. © belga.

De 83ste editie van de Landbouwbeurs van Libramont heeft op vier dagen 212.173 bezoekers ontvangen. Dat zijn er bijna 17.000 meer dan vorig jaar en het was het op twee na succesvolste jaar ooit voor de beurs, na 2012 en 2015. Dat melden de organisatoren.

De organisatoren spreken van een groot succes, zonder incidenten en met medewerking van de weergoden. "We knopen weer aan met een zeker optimisme", zegt beursvoorzitter Jean-François Piérard. "Zelfs al zijn de prijzen nog niet wat ze zouden moeten zijn om de enorme inspanningen van de land- en tuinbouwers te vergoeden."



De beurs is nog niet helemaal afgesloten. Er zijn dinsdag en woensdag nog twee dagen van demonstraties in de bossen in de gemeente Bertrix. Die uitloper wordt om de twee jaar georganiseerd. De volgende editie van de landbouwbeurs zal plaatsvinden van 27 tot 31 juli 2018.