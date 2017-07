Vlaams ambtenarencorps vergrijst in snel tempo

Bewerkt door: ib

Tussen 2012 en 2016 is het aandeel van de ambtenaren jonger dan 35 jaar gedaald van 24,6 naar 20,6 procent. Het aantal 35- tot 44-jarigen steeg (+ 3,7 procent), net als de groep van de 45- en 55-plussers (+ 1,5 procent). Dat schrijft De Standaard vandaag.

De krant trekt de conclusies op basis van cijfers die CD&V'er Koen Van den Heuvel opvroeg bij Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA). De christendemocraten opperen om de aanwervingsstop niet langer te handhaven.



Besparingen

"De daling van 16 procent in de leeftijdscategorie 34 en jonger is erg opvallend", vindt Van den Heuvel. De oorzaak ligt duidelijk bij de besparingen van de afgelopen twee legislaturen. "Dat leidde tot een vermindering van het aantal Vlaamse ambtenaren met ongeveer twintig procent", zegt Van den Heuvel. "En minder nieuw personeel betekent minder jonge profielen." De christendemocraten waarschuwen bovendien voor een nieuwe besparingsronde na 2019. "We botsen op grenzen. Nu al zijn er soms externe consultants nodig. De aanwervingsstop handhaven lijkt niet verstandig."



Stijging in aantal vaste benoemingen

Niet alleen de gemiddelde leeftijd van de Vlaamse ambtenaar verschuift, ook in de verhouding tussen statutairen en contractuelen zit beweging. Merkwaardig genoeg stijgt het aantal vastbenoemde ambtenaren. In 2016 lag het aantal statutairen 2,5 procentpunt hoger dan in 2012.



De stijging heeft te maken met de jongste staatshervorming, waardoor heel wat statutaire federale ambtenaren de overstap naar het Vlaamse niveau maakten, met behoud van hun statuut.