Deliverookoeriers protesteren tegen verhuizing callcenter naar Madagaskar

KVE

27/07/17 - 19u32 Bron: Belga

© getty.

Verschillende Deliverookoeriers en vakbondsafgevaardigden hebben vanavond aan de Brusselse Louizalaan geprotesteerd voor betere werkomstandigheden voor de koeriers. Aanleiding van het protest is de verhuis van het callcenter naar Madagaskar.

"De Customer Service is voor de koeriers bijna het enige echte menselijke contact en we vrezen dat dit vanuit Madagaskar niet zo snel en efficiënt zal verlopen", zegt Martin Willems, vakbondssecretaris bij het CNE.



De contacten met de koeriers wanneer er problemen optreden, zoals het niet vinden van een adres, een onverwachte sluiting van een restaurant of in het ergste geval een verkeersongeluk, verlopen in de toekomst van op zeer grote afstand.



Voor de koeriers is de maat vol en dus zien ze dit als het geschikte moment om verschillende andere eisen op tafel te leggen. Zo willen ze een onkostenvergoeding voor hun materiaal, want op dit moment staan de koeriers zelf in voor de onderhoud van hun fiets en hun gsm-gebruik. Een minimumsalaris, een inkomensgarantie in geval van lichamelijke schade na een ongeval en meer werkzekerheid behoren ook tot de eisen. De koeriers, die als zelfstandigen moeten werken, krijgen slechts contracten van drie uur per shift en enkel als er werk is.



"Het lijkt wel op de koolmijnen van vroeger, waar de baas zei dat hij enkel de eerste honderd in de rij nodig had en de rest naar huis mocht", aldus vakbondssecretaris Willems.