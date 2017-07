Bijna 154 miljoen dollar extra boete voor Volkswagen in sjoemelsoftware-affaire

lva

Het Duitse autoconcern Volkswagen gaat nog eens bijna 154 miljoen dollar betalen aan een Californische regulator in het kader van het akkoord dat de autobouwer afsloot met de lokale autoriteiten als schikking in de sjoemelsoftware-affaire. Dat maakte het Californische milieuagentschap (Carb) gisteren bekend. De extra boete komt bovenop de 533 miljoen dollar die Volkswagen al betaald heeft aan de regulator.

"De betaling zorgt ervoor dat een ander hoofdstuk van dieselgate afgesloten wordt, maar het is niet het einde van de zaak", aldus Mary Nichols, voorzitster van Carb. De som van 153,8 miljoen dollar moet dienen om de onderzoekskosten te dekken van Carb in de zaak.



Volkswagen gaf eind 2015 toe dat het autoconcern wereldwijd 11 miljoen dieselwagens uitgerust had met sjoemelsoftware, waarvan 600.000 in de Verenigde Staten.