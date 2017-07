Nog nooit zoveel namaakspullen onderschept: dit zijn de populairste producten om te vervalsen

Door: Yannick De Spiegeleir, ADN

19/07/17 - 06u00 Bron: Eigen berichtgeving

Inspecteur Jannik Grooten met Minister van Werk Kris Peeters in een hangar in Brussel vol namaakgoederen die in beslag werden genomen (Archiefbeeld). © belga.

Namaak De Cel Namaak van de Federale Overheidsdienst Economie bestaat 10 jaar. In die periode werd voor meer dan 90 miljoen euro aan goederen in beslag genomen. Terwijl namaakproducenten steeds vernuftiger te werk gaan, worden ook de inspectiediensten steeds beter in het opsporen ervan. Vorig jaar werden in totaal 432.727 namaakgoederen in beslag genomen: een absoluut record.

"We weten steeds beter hoe en waar we moeten zoeken", zegt inspecteur Jannik Grooten. Minister van Werk Kris Peeters looft het werk van de Economische Inspectie. "België blijft een belangrijke draaischijf van namaakproducten, ook voor Europa. Het is daarom belangrijk dat we er blijven op werken."