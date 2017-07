BNP Paribas krijgt in VS 246 miljoen dollar boete voor manipulatie wisselkoersen

EB

BNP Paribas moet een boete van 246 miljoen dollar betalen voor "dubieuze praktijken" op de wisselkoersmarkt. Dat maakt de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten, vandaag bekend.

BNP Paribas en enkele filialen in de VS krijgen de boete vanwege een gebrek aan "supervisie en interne controle op de deviezenhandelaars die dollars en andere valuta kopen en verkopen voor rekening van de bank of zijn cliënten", zegt de Fed in een persbericht. De Fed verwijt de Franse bank dat zij niet heeft opgemerkt dat de traders chatrooms gebruikten om met concurrenten hun posities op de wisselmarkt te bespreken.



In januari weerde de Fed een voormalige trader van BNP Paribas, Jason Katz, van de wisselmarkt. Hij werd ervan beschuldigd dat hij de wisselkoersen manipuleerde. In mei gaf de financiële regulator van New York BNP Paribas al een boete in die zaak. De bank moest 350 miljoen dollar betalen.



Het wordt de bank verweten dat ze de ogen sloot voor de verrichtingen van de traders. In de chatrooms werkten ze neptransacties uit en spraken ze af om kunstmatig de wisselkoersen op te drijven, waarna ze de onterecht verkregen winst opstreken.