Sterke bevolkingsgroei en trage inkomensgroei brengt 18 gemeenten voor "grootste uitdaging"

13/07/17 - 16u53 Bron: Belga

Achttien gemeenten staan voor een grote uitdaging. Ze hebben de afgelopen jaren een sterke bevolkingsgroei gekend in combinatie met een trage groei van inkomens, terwijl hun bevolking al een lage inkom hadden. Antwerpen en verschillende Brusselse gemeenten behoren tot die groep. Dat blijkt uit een studie van ING België.

De vraag naar openbare diensten is er groot, terwijl de beschikbare financiële middelen er schaarser geworden zijn. Bovendien is er ook een verslechtering van de sociaaleconomische omstandigheden in vergelijking met het nationale gemiddelde, klinkt het.



Tot de groep behoren onder meer Antwerpen en de Brusselse gemeenten Anderlecht, Brussel, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Schaarbeek, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Jans-Molenbeek en Sint-Joost-ten-Node.



Aan de andere kant is er een groep van 164 gemeenten waar de problemen het minst dringend lijken. Het zijn plekken die al rijker waren en waar de inkomens stegen, terwijl de bevolkingsdruk er minder hoog was. In die groep zijn Vlaamse gemeenten sterk vertegenwoordigd, maar niet de grote steden. Onder meer Sint-Niklaas, Torhout en Waregem zitten in die groep gemeenten.



De bank start een reeks analyses over lokale besturen. Een eerste rapport gaat over de demografische uitdaging in het verleden en in de toekomst. ING bracht de Belgische steden en gemeenten onder in acht groepen, op basis van de (fiscale) inkomens van de bewoners in 2005, de groei van die inkomens, en de bevolkingstoename. In de groep van gemeenten die met de grootste uitdagingen kampen, zitten achttien gemeenten met samen 1,5 miljoen inwoners.