"Moederbedrijf Durex ontwijkt 25 miljoen euro aan belastingen in België"

13/07/17 - 08u45 Bron: Belga

De Britse multinational RB, fabrikant van onder meer Vanish, Calgon, Strepsils en Durex, heeft de voorbije drie jaar meer dan 200 miljoen euro aan belastingen ontweken. Voor België gaat het om zo'n 25 miljoen euro aan gederfde inkomsten, schat de ngo Oxfam.

De ngo baseert zich op de jaarrekeningen van het bedrijf. RB slaagde erin zijn belastingfactuur fors te verlagen door drie regionale kantoren te openen in Nederland, Singapore en Dubai - zogenaamde "belastingparadijzen".



Oxfam beschuldigt de multinational niet van illegale activiteiten, maar heeft wel ernstige vragen over de plotse daling van de geregistreerde winsten in België. "Terwijl de jaarlijkse omzet in België in de periode tussen 2009 en 2015 toenam van 165 tot 195 miljoen euro, zakten de winsten op jaarbasis vanaf 2013 volledig in elkaar. De daling valt samen met de opening van een regionaal kantoor in Nederland - waar de multinational in 2013 uit het niets plots 485 miljoen euro winst registreerde", staat in een persbericht. "Dankzij een ruling met de Nederlandse fiscus betaalde RB op die winst slechts 7 procent belasting, terwijl het tarief in Nederland normaal 25 procent bedraagt".



Deze praktijken kostten de Belgische schatkist naar schatting 25 miljoen euro. En ook andere landen zoals Frankrijk en Australië liepen inkomsten mis. De ngo pleit dan ook voor meer fiscale transparantie en een verbetering van het internationale belastingstelsel. "Overheden moeten stoppen met onderlinge fiscale concurrentie. Uiteindelijk verliest iedereen. In plaats van elkaar te beconcurreren moeten regeringen samenwerken en zorgen dat multinationals een eerlijke belastingbijdrage betalen", aldus Oxfam. De Belgische regering wordt wat dat betreft opgeroepen de notionele intrestaftrek af te schaffen.