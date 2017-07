Vergrijzing kost meer dan verwacht: 14 miljard

Door: ESA

12/07/17 - 13u14 Bron: De Tijd

De kosten van de pensioenen en de gezondheidszorg stijgen doordat we allemaal ouder worden. Daardoor gaan we meer uitgeven aan de vergrijzing dan eerder geschat volgens de Vergrijzingscommissie. Indien we vandaag de rekening zouden betalen zou dat op 14 miljard euro uitkomen. Dat schrijft De Tijd.