De Backer wil seizoensarbeid uitbreiden ondanks afwijzing van sociale partners

Bewerkt door: ESA

11/07/17 - 17u41 Bron: Belga

Philippe De Backer (Open Vld) © BELGA.

De sociale partners verwierpen unaniem het voorstel om seizoensarbeid van de land- en de tuinbouw uit te breiden naar honderd dagen begin deze maand. Maar staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld) is toch van plan om door te zetten met zijn voorstel, zo laat hij weten in een persbericht.

Staatssecretaris voor Bestrijding van sociale fraude De Backer kondigde in maart aan dat hij de seizoensarbeid in de land- en tuinbouw wil uitbreiden. De staatssecretaris wil dat het systeem overal gedurende 100 dagen kan worden gebruikt. Nu geldt er nog een ander systeem per sector.



Maar zijn plan is op een njet gestuit bij de sociale partners. "Op 5 juli hebben we unaniem duidelijk gemaakt dat we geen uitbreiding van het systeem willen. Dus ook de werkgevers zijn er niet voor te vinden", zegt Alain Detemmerman van de socialistische vakbond ABVV Horval. "De huidige regeling is zeer doordacht tot stand gekomen, op basis van de realiteit op het veld", zegt de vakbondsman.



Ook de Boerenbond bevestigt dat het voorstel van De Backer unaniem werd afgekeurd. Al valt daar impliciet wel te horen dat die afwijzing niet helemaal van harte was. "Een deel van onze achterban is wellicht voorstander van die honderd dagen. Maar we moeten het belang van de sector in het oog houden", zegt Chris Bottermans. Hij benadrukt dat het overleg over de seizoensarbeid deel uitmaakt van het 'plan voor eerlijke concurrentie in de groene sectoren' (PEC), dat de regering en de sociale partners in februari hadden gesloten. "We willen de goede maatregelen die het PEC bevat niet in gevaar brengen."



Ondanks de afwijzing, willen De Backer en minister van Landbouw Willy Borsus (MR) toch doorzetten met de maatregel. In een persbericht kondigt de staatssecretaris aan dat er een nieuwe voorstel aan de sector zal worden overgemaakt. "We horen vanuit de sector verschillende geluiden waaruit blijkt dat de huidige regeling niet overeenstemt met de realiteit", zegt Lotte Van der Stockt, woordvoerster van De Backer. "We vinden dat dit een sector is die je de nodige flexibiliteit moet gunnen. We zullen dit dus blijven verdedigen."