Vlaamse subsidie voor e-auto heeft amper succes

11/07/17

De Vlaamse zero-emissiepremie kent voorlopig weinig succes. Sinds januari vroegen slechts 131 Vlamingen een premie aan. Dat schrijft De Tijd vandaag op basis van cijfers van het Vlaams Energieagentschap. In dezelfde periode vorig jaar waren er dan al 500, klinkt het. Vlaams Energieminister Bart Tommelein (Open Vld) wijt deze daling aan de nieuwe procedures die sinds dit jaar gelden.

Wie in Vlaanderen een elektrische wagen aanschaft, kan gebruik maken van de zero-emissiepremie die kan oplopen tot 4.000 euro. Maar de Vlaming loopt dus blijkbaar niet zo warm voor die premie. Al is dat grotendeels te verklaren door de veranderde procedure, legt Tommelein uit. "Vorig jaar moesten kopers een aanvraag indienen na bestelling. Dit jaar kunnen ze de premie pas na ingebruikname aanvragen. Daardoor zit je met een vertraging van drie tot zes maanden", klinkt het.



Nieuwe modellen

Bovendien hebben de verschillende producenten nieuwe modellen aangekondigd voor volgend jaar. "Heel wat mensen wachten daarop. Wij vermoeden dat we dus volgend jaar een stijging zullen zien dankzij een groter aanbod."



De eerste vijf maanden van dit jaar werden er in België 1.253 volledig elektrische auto's ingeschreven, blijkt uit cijfers van automobielfederatie Febiac. Dat zijn er 300 meer dan het dezelfde periode vorig jaar.