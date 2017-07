Bedrijfswagen ruilen voor geld? 8 op 10 zeggen nee bedankt

PHILIPPE GHYSENS

11/07/17 - 05u00

Bedrijfswagens. © photo news.

Vanaf januari kan een werknemer zijn bedrijfswagen inruilen voor een som geld, maar de meesten zitten daar niet op te wachten. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-groep Acerta bij 380 verantwoordelijken in Belgische bedrijven.

"8 op de 10 werkgevers is ervan overtuigd dat hun werknemers er amper of geen interesse in hebben", zegt Chris Wuytens van Acerta. Integendeel: "57% van de werknemers die nu nog geen firmawagen hebben, zijn bereid om loon in te leveren om er één te krijgen."



