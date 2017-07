Nieuwe rellen in aanloop naar G20-top in Hamburg: zwarte rookwolk boven de stad

SPS

7/07/17

In aanloop naar de top van de twintig rijkste landen ter wereld in Hamburg hebben in de Duitse havenstad vanochtend opnieuw honderden demonstranten verzamelen geblazen aan de passagiersterminal en het verkeersknooppunt Berliner Tor. Ook elders in de stad is het onrustig.

Aan de passagiersterminal zetten meer dan duizend in het wit en lila geklede mensen zich in beweging. Volgens ooggetuigen trad de politie met de wapenstok tegen hen op. Aan de Berliner Tor liepen er meer dan tweehonderd demonstranten, het kwam er tot rellen met de politie.



Aan het station Altona hebben vermoedelijke tegenstanders van de top politievoertuigen in brand gestoken. De politie treedt op tegen geweldenaars met brandbommen, de bevolking is opgeroepen de zone te mijden. Ook aan het station Veddel kwam de politie in actie.



Ter hoogte van de Sint-Michaelkerk heeft de politie zowat tweehonderd mensen omsingeld die lid zijn van 'Block G20 - Colour the red zone' en wiens doel het is toegangswegen tot de top te blokkeren en door te dringen tot de veiligheidszone.



In de binnenstad zijn op meerdere kruispunten wegblokkades opgeworpen. De politie heeft de demonstranten opgeroepen die vreedzaam te ontruimen.



Demonstranten hebben ook een belangrijk knooppunt in de haven geblokkkeerd. Vrachtwagens kwamen tot stilstand, betogers slingerden zich rondom de rijen trucks en staken Bengaals vuur aan. De groepering '...Ums Ganze' van linksradicalen en communisten had tot een blokkade van de havenlogistiek opgeroepen.



Meerdere politiewagens zijn beschadigd. Op meerdere plaatsen in de stad zijn auto's in brand gestoken, over het westen van de havenstad hangt een zwarte rookwolk. Lees ook Rellen in Hamburg tijdens protestmars G20: zeker zeventig agenten gewond

