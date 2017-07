Europol neemt 120 ton gevaarlijke pesticiden in beslag

Bewerkt door: ADN

Bij een grootschalige actie in zestien landen hebben Europese speurders zo'n 122 ton vervalste en zeer gevaarlijke pesticiden in beslag genomen. De producten hadden voeding en milieu kunnen besmetten. Dat laat de Europese politiedienst Europol weten.

Met de pesticiden had bijna 5.000 vierkante kilometer bodem besproeid kunnen worden, ongeveer twee keer de oppervlakte van Luxemburg. De producten werden volgens Europol vooral in China gemaakt en dan via het internet of mobiele handelaars in Europa verkocht.



Criminelen verhandelden ook chemicaliën, die in de Europese Unie verboden zijn omdat ze kankerverwekkend zijn. Aan boeren werd verteld dat ze uiterst effectief zijn. "Boeren zijn vaak nietsvermoedend en kopen de producten omdat ze goedkoper zijn", zegt Europol-expert Chris Vansteenkiste. In sommige gevallen in Oost-Europa werd echter de volledige oogst vernield. De giftige stoffen kunnen ook de bodem en voedingsmiddelen besmetten.



De speurders controleerden op tien dagen tijd 940 scheepsladingen. De actie werd gecoördineerd door Europol en het Europese antifraudebureau Olaf. Ook bedrijven en internationale organisaties namen deel.