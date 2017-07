Staking bij EDF Luminus in het Luikse

KVE

5/07/17 - 14u52 Bron: Belga

© belga.

Het personeel van de energiecentrale van EDF Luminus in Seraing heeft vandaag, net als zijn collega's op de administratieve zetel in Luik, het werk neergelegd. Dat gebeurde uit protest tegen het ontslag van veertien personeelsleden, zo maakte de christelijke vakbond bekend. Volgens de vakbond gebeurde dat ontslag zonder sociaal overleg. De directie van haar kant meent dat ze de wet heeft nageleefd.

De ontslagen, op de dienst IT en sales, dateren van afgelopen week. Volgens het bedrijf kaderen de ontslagen in de moeilijke economische context en waren ze nodig om de resterende 900 werknemers aan boord te kunnen houden.



Maar volgens de vakbond CSC heeft de directie het sociaal overleg niet gerespecteerd. Door actie te voeren hoopt men op een toegeving van de directie, met name de opschorting van de ontslagen. De vakbond wijst er ook op dat EDF Luminus de regels van het paritair comité moet naleven. De topman van het energiebedrijf, Gregoire Dallemagne, is ook het hoofd van sectorfederatie Febeg en dus dreigt de vakbond ermee acties uit te breiden naar de rest van de sector.



Maar de directie wil niet toegeven. Volgens haar is de beslissing tot ontslag gerechtvaardigd en is ook de wet gerespecteerd. "De geest van de sector-cao, die nog dateert uit 1964, is gerespecteerd. Als we voor de mensen die ontslagen werden een functie binnen het bedrijf hadden gezien, dan zouden we dat hebben gedaan", aldus een woordvoerder. De veertien krijgen wel outplacement aangeboden.