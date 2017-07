Kris Peeters doet 'n 'Merkeltje': "Een job voor elke Belg"

Bewerkt door: ib

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil tegen 2025 volledige tewerkstelling in België. Dat betekent dat tegen dan elke Belg een job moet hebben. De vicepremier gaat met die belofte de Duitse bondskanselier Angela Merkel achterna. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Deze belofte betekent dat de werkloosheidsgraad moet zakken naar 3 procent, het percentage dat doorgaans als volledige werkgelegenheid geldt. Nul procent is volgens de krant onmogelijk, omdat altijd enige tijd nodig is alvorens ontslagen werknemers en nieuwkomers op de jobmarkt een geschikte baan vinden.



Volledige tewerkstelling is volgens minister Peeters op termijn realistisch. In het eerste kwartaal bedroeg de werkloosheidsgraad in ons land 7,6 procent, en volgens de vooruitzichten van het Planbureau zakt hij tegen 2018 tot 6,6 procent. Om tot 3 procent te geraken zijn er volgens Peeters nog eens 240.000 jobs nodig, boven op de 216.000 banen die er volgens ramingen deze regeerperiode bij komen.



Net als Merkel mikt Peeters op 2025 om de volledige werkgelegenheid te realiseren. Maar Duitsland staat er volgens De Tijd beter voor dan België. De Duitse werkloosheidsgraad is volgens Eurostat nu al beperkt tot 4,1 procent. En belangrijker: in verhouding zijn er in Duitsland veel meer mensen aan de slag.



De regering-Michel heeft zich tot doel gesteld om tegen het einde van de regeerperiode 73,2 procent van de beroepsbevolking aan de slag te krijgen.