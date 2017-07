Derde stakingsdag De Lijn: vooral hinder aan de kust

Bewerkt door: FT

2/07/17 - 11u17 Bron: Belga

Slechts een op de vijf kusttrams is deze ochtend uitgereden. Verwacht wordt dat de situatie deze namiddag beter zal zijn. © Belga.

Bij De Lijn zijn deze ochtend "beduidend meer bussen uitgereden dan de vorige dagen", zo meldt de vervoersmaatschappij op haar derde stakingsdag. Vooral de kust heeft te kampen met hinder: daar is slechts een op de vijf kusttrams uitgereden.

De vakbonden van De Lijn voeren ook morgen nog actie tegen het voorstel van de nieuwe cao. Net als de voorbije dagen,ondervinden de reizigers ook vandaag de nodige hinder.



In de regio Mechelen bijvoorbeeld en ten Noorden van Antwerpen (Kalmthout, Kapellen, Ekeren) is de helft van de bussen uitgereden. In de stad Antwerpen is de situatie heel wat beter: zes op de tien bussen en de helft van de trams is uitgereden.



In Gent rijdt het hele tramnet, alsook enkele buslijnen, om de 30 minuten. Verschillende lijnen rijden er niet, maar de meeste ritten op de streeklijnen zijn verzekerd. Elders in Oost-Vlaanderen worden de meeste ritten uitgevoerd.



West-Vlaanderen dan. Ook hier minder hinder, maar toeristen die de kusttram willen nemen, hebben wel pech. "Van de kusttrams rijdt ongeveer 20 procent, maar dat aantal zal in de loop van de dag wellicht nog toenemen." Zes op de tien bussen rijdt op de streeklijnen aan de kust. Voorts ondervindt het stadsnet in Brugge lichte hinder.



In Vlaams-Brabant zijn zowat twee op de drie chauffeurs uitgereden. Er is plaatselijk sterke hinder voor de reizigers, onder meer in Leuven. Het busverkeer naar Rock Werchter loopt zoals voorzien.



Ook in Limburg lijkt de hinder mee te vallen: minder bussen op de streeklijnen, maar het merendeel van de ritten wordt gereden. De Limburgse stadsnetten starten wel pas later in de ochtend.