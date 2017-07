Straatverkopers voor de etalage: winkeliers zijn hen beu

Steven Swinnen

1/07/17 - 05u00

© photo news.

Met de start van de solden is vandaag niet alleen een hoogdag voor koopjesjagers, maar ook voor straatverkopers en vrijwilligers van goede doelen, op zoek naar shoppers. Tot grote ergernis van winkeliers: zij zien hun klanten in een grote boog of met zevenmijlslaarzen voorbijlopen als er sandwichmannen voor de deur staan. "Twee op de drie handelaars zeggen hierdoor inkomsten mis te lopen."

De 'korte' enquêtes, de niet te missen aanbiedingen voor goedkopere energie- of telefooncontracten, de goedbedoelde maar kordate smeekbedes voor steun aan het goede doel: winkeliers zijn het beu dat potentiële klanten voor hun deur bij de arm worden genomen door straatverkopers en vrijwilligers. Ze vrezen dat dit slecht is voor de commerce, want zodra die verkopers of enquêteurs in het oog springen van shoppers, zouden veel van hen meteen een vluchtplan bedenken. En dat is vooral: stijf doorwandelen of met een grote bocht rond de hindernis gaan, en dus niet: rustig langs de etalages blijven kuieren.



"We hebben de vraag gesteld aan 431 handelaars in winkelstraten en 66% geeft aan last te ondervinden van straatverkopers", zegt Christine Mattheeuws, voorzitster van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ). "Vooral als de straatverkoper zich ter hoogte van de ingang of de etalage van de zaak bevindt, maken nogal wat consumenten een grote bocht."



Het fenomeen wekt niet alleen in Vlaanderen ergernis. De belangenvereniging Detailhandel Nederland pleit zelfs voor een verbod op "bloedirritante straatverkopers". Maar voor organisaties zoals Plan België is die street marketing essentieel.