"Sociaal terrorisme", zegt vakbond over 14 ontslagen bij EDF Luminus

EB

30/06/17 - 15u44 Bron: Belga

Gregoire Dallemagne, CEO van EDF Luminus. © belga.

Bij Luminus, een Belgische tak van energieleverancier EDF, verdwijnen 14 jobs op de IT- en verkoop-afdeling. Dat is donderdag bekendgemaakt. De socialistische vakbond Gazelco noemt de ontslagen een geval van "sociaal terrorisme" omdat aan die mededeling geen enkel overleg met personeelsvertegenwoordigers is voorafgegaan. Het bedrijf meent dan weer dat het "zijn verantwoordelijkheid heeft genomen" in een moeilijke context voor de sector, om het bedrijf, met 900 werknemers, boven water te houden.