Nieuwe website moet Britse bedrijven naar ons land halen

Bewerkt door: ib

30/06/17 - 04u15 Bron: Belga

Screenshot van de portaalpagina die Britse en andere buitenlandse bedrijven naar ons land moet lokken. © kos.

De beroepsvereniging van de vastgoedsector UPSI-BVS lanceert vrijdag een nieuwe portaalsite die Britse bedrijven moet overtuigen om zich na de brexit in België te vestigen. Op www.business2belgium.be vinden ze een overzicht van de beschikbare kantoorruimtes en van de troeven die ons land te bieden heeft.

Sinds het Verenigd Koninkrijk voor een uitstap uit de Europese Unie koos, bekijken veel bedrijven een verhuis naar het Europese vasteland. De portaalsite biedt daarom een overzicht van alle belangrijke, leegstaande kantoorgebouwen in Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Volgens UPSI-BVS staat er in ons land momenteel 700.000 m2 kantoorruimte - vergelijkbaar met de oppervlakte van iets meer dan honderd voetbalvelden - ter beschikking van Britse bedrijven.



Warme aanbeveling

Naast een overzicht van kantoorruimtes, wordt ook ons land warm aanbevolen aan de Britten. Zo leren ze op de site bijvoorbeeld dat de Belgen hoogopgeleid en meertalig zijn, en ons land verschillende Europese instanties huisvest. Olivier Carrette, de afgevaardigd bestuurder van UPSI-BVS noemt het initiatief "broodnodig". "De Franse minister van Economie is momenteel in de Verenigde Staten om Parijs te promoten als alternatief voor Londen. De strijd is volop aan de gang. De bedoeling is om de troeven van België meer op de voorgrond te plaatsen", legt hij uit.



Andere spelers

Hoewel het portaal in de eerste plaats op de Britse bedrijven is gericht, staat het ook open voor andere spelers. "De aanzet voor de site was de brexit, maar in de tweede fase is het ook de bedoeling dat ze op buitenlandse missies kan gebruikt worden door de regionale exportagentschappen Brussel Invest & Export, Flanders Investment & Trade en Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers als een objectieve, niet-commerciële tool om ons land te promoten", aldus Carrette.



Steun

De portaalsite kan op de steun rekenen van de federale minister van Werk, Economie en Buitenlandse Handel Kris Peeters (CD&V) en van de federale minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). De staatssecretaris voor Buitenlandse Handel van het Brusselse Gewest Cécile Jodogne (DéFI) heeft 10.000 euro uitgetrokken voor het initiatief.