28/06/17 - 20u56 Bron: Belga

Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein © belga.

Het Vlaams Parlement heeft vanavond meerderheid tegen oppositie de begrotingscontrole 2017 goedgekeurd.

Die controle toont een begroting die grosso modo in evenwicht is (een tekort van 71,3 miljoen euro), maar waarbij de bouwkost van de Oosterweel en ziekenhuisinvesteringen wel uit de begrotingsdoelstelling is gehouden. De controle voorziet een buffer van 100 miljoen euro om eventuele schokken op te vangen en 45 miljoen euro voor nieuw beleid.