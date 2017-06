AB InBev betaalt 210 miljoen voor Karmeliet en Kwak

avh

AB InBev heeft 210 miljoen euro neergeteld voor Brouwerij Bosteels, de producent van Karmeliet en Kwak. De overname gebeurde vorig jaar, maar toen werd geen prijs vrijgegeven. Het gaat om bijna 14 keer de operationele kasstroom (ebitda) van de brouwer uit Buggenhout. Dat schrijft Trends vandaag op zijn website.

In het boekjaar 2011-2012 draaide Brouwerij Bosteels een omzet van 20,5 miljoen euro en was er een ebitda van 6,7 miljoen euro. In het boekjaar 2015-2016 was dat opgelopen tot 33,4 miljoen euro omzet en 15,3 miljoen euro ebitda.



AB InBev kocht de brouwer begin september voor 210 miljoen euro, bijna 14 keer de ebitda dus voor het boekjaar 2015-2016.



Ter vergelijking: de megaovername van SABMiller door AB InBev gebeurde tegen een waardering van 13 keer de ebitda.



Behalve Brouwerij Bosteels nam AB InBev vorig jaar ook Ginette over, een brouwer van biologische bieren uit Waals-Brabant. Dat gebeurde voor een bedrag van 2,1 miljoen euro.