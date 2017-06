Europese Commissie geeft Google recordboete van 2,42 miljard

RVL

De Europese Commissie heeft de Amerikaanse internetgigant Google dinsdag bedacht met een recordboete van liefst 2,42 miljard euro. Google wordt bestraft omdat het misbruik maakte van de dominante marktpositie van zijn zoekmachine om zijn online shoppingdienst Google Shopping een onrechtmatig voordeel te geven op de concurrenten. Dat heeft de Europese Commissie zelf bekendgemaakt.

Het Amerikaanse internetbedrijf misbruikt zijn zoekmachine om eigen producten en diensten, zoals de prijsvergelijker Google Shopping, te bevoordelen ten opzichte van de concurrentie, stelt de commissie na zeven jaar onderzoek. Internetgebruikers krijgen eerst Google Shopping te zien. Daardoor worden zowel andere aanbieders als de consument benadeeld.



De zoekmachine van Google is alom bekend. Negentig procent van alle zoekopdrachten in Europa gebeurt via Google. Het bedrijf startte in 2004 ook met een dienst waarop consumenten online producten en prijzen kunnen vergelijken. Die deed het oorspronkelijk niet zo goed, maar vanaf 2008 veranderde Google het geweer van schouder en begon zijn shoppingdienst systematisch een prominente plaats bij de zoekresultaten te geven.



"De strategie van Google voor zijn vergelijkende shoppingdienst bestond er niet enkel in om consumenten aan te trekken door een beter product aan te bieden dan dat van de rivalen. Google misbruikte zijn marktdominantie als zoekmachine om zijn eigen vergelijkende shoppingdienst te promoten in de zoekresultaten, en om die van concurrenten te degraderen", zo lichtte eurocommissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager toe.



Die strategie benadeelde volgens de Commissie andere aanbieders en consumenten en is in strijd met de Europese concurrentieregels. Na zeven jaar onderzoek bedenkt de concurrentiewaakhond Google nu met een recordboete van 2,42 miljard euro. Ze hield daarbij rekening met de duur en de ernst van de inbreuk. De hoogste boete tot dusver was voor Intel, dat in 2009 1,1 miljard euro moest ophoesten.