Al 25.000 mensen met flexi-job

DDW

24/06/17 - 04u39

Philippe De Backer, staatssecretaris voor Fraudebestrijding © belga.

Er zijn vandaag 25.000 mensen aan de slag met een flexi-job. Dat meldt staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude Philippe De Backer (Open Vld).

Sinds eind 2015 kan iedereen die minstens vier vijfde werkt bij een ándere werkgever, onbelast bijverdienen in de horeca. De Backer spreekt van een succes en doet volgende maand een nieuwe poging om de regering te overtuigen van een uitbreiding naar onder meer traiteurs en bakkers. Die klagen aan dat de overheid hen volop controleert op het gebruik van de witte kassa, terwijl ze geen gebruik mogen maken van flexi-jobs.



CD&V-vicepremier Kris Peeters staat echter op de rem. "Het Grondwettelijk Hof doet binnenkort uitspraak over de wettelijkheid van de flexi-jobs. Het heeft geen zin om een systeem uit te breiden dat juridisch niet in orde is." (DDW)



