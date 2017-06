"Brussels Airlines organiseert sociale dumping binnen eigen bedrijf"

bewerkt door: sam

Brussels Airlines organiseert sociale dumping binnen het eigen bedrijf, zegt het gemeenschappelijk vakbondsfront (BBTK, LBC, ACLVB). Voor een beperkt aantal vluchten doet de luchtvaartmaatschappij een beroep op onderaanneming, maar die contracten zijn niet in orde met de wet. De bonden dringen aan op overleg, zoniet volgen acties. Brussels Airlines belooft de zaak te zullen aankaarten bij CityJet.

Het misbruik werd een tweetal maanden geleden vastgesteld, maar de vakbonden zijn er sindsdien nog niet in geslaagd om een gesprek te hebben met Nobox. Ook bij Brussels Airlines vangen ze naar eigen zeggen bot. Intussen werd ook de sociale inspectie op de hoogte gebracht. "We roepen alle partijen, inclusief Brussels Airlines, op om rond de tafel te zitten om deze problematiek te bespreken. Indien dit niet lukt, zullen acties niet uitblijven", klinkt het boos. Brussels Airlines bevestigt dat ze voor sommige regionale luchthavens een beroep doet op CityJet, omdat dat beschikt over een specifiek vliegtuigtype (met minder dat 100 zetels) dat het zelf niet heeft. "Het contract met CityJet is via een tenderprocedure tot stand gekomen. De maatschappij voldeed als beste aan de vele criteria die we oplegden."

Geen outsourcing

In de tewerkstellingspolitiek van CityJet heeft Brussels Airlines geen rechtstreekse inspraak, "maar we hebben in meetings en schriftelijk altijd duidelijk gemaakt dat we verwachten dat ze voor onze vluchtoperaties voldoen aan alle (sociale) wetgevingen". De luchtvaartmaatschappij bevestigt dat standpunt nog eens en wil de opmerkingen van de vakbonden "meteen opnemen met CityJet".



Brussels Airlines beklemtoont tegelijk ook dat de samenwerking met CityJet beperkt is tot drie regionale vluchtoperaties en niet kadert in een politiek van outsourcing. "We blijven dit jaar tientallen vliegende personeelsleden aanwerven (cockpit en cabine) omdat onze Airbusvloot groter wordt. Er zit dus zeker geen delokaliseringspolitiek achter dit verhaal".