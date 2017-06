Colruyt breidt marktaandeel verder uit

KVE

20/06/17 - 19u32 Bron: Belga

© photo news.

De Colruyt Group heeft zijn macht op de Belgische warenhuismarkt in het voorbije boekjaar, dat liep tot 31 maart, nog vergroot. De winkels van Colruyt, OKay en Spar zijn nu samen goed voor een marktaandeel van 31,7 procent, zo meldt de groep bij de publicatie van zijn jaarcijfers. Vorig jaar was dat 31,5 procent.

De omzet van de Colruyt-supermarkten in België en Luxemburg steeg met 1,4 procent. Colruyt is zijn winkels aan het vernieuwen. Die operatie zal tegen eind dit jaar afgerond zijn, zo meldt het bedrijf. Okay, Bio-Planet en Cru krikten de omzet gezamenlijk met 11,5 procent op, dankzij winkelopeningen, nieuwe klanten en hogere verkoopprijzen.



Dreamland en Dreambaby deden het minder goed: de omzet daalde 3 procent, maar dat is volgens de groep een gevolg van het feit dat Pasen deze keer niet in het boekjaar viel. Ook slecht weer in het voorjaar en een verschuiving naar onlineverkopen bij Collishop speelden een rol. De omzet van de DATS 24-tankstations in België steeg met 8 procent. Die groei kwam er dankzij nieuwe stations, volumetoenames in de bestaande vestigingen en hogere brandstofprijzen in de tweede jaarhelft.



De omzet van de hele groep groeide met 3,4 procent tot meer dan 9,4 miljard euro. De ebit, de winst voor intresten en belastingen, daalde wel van 507,2 naar 493,3 miljoen euro. En als de verkoop van de Franse voedingsdienstentak Pro à Pro van eerder dit jaar aan Metro niet in rekening wordt genomen, lag ook de nettowinst iets lager (364 miljoen euro tegen 366 miljoen euro een jaar eerder). Toch wil het bedrijf dit jaar een hoger dividend uitkeren: 1,18 euro per aandeel in plaats van 1,12 vorig jaar.



Colruyt verwacht dat de markt in het lopende boekjaar "competitief zal blijven". De groep zegt te zullen blijven investeren in zijn langetermijnstrategie. Klanten van de Colruyt-supermarkten kunnen blijven rekenen op de laagsteprijzenstrategie die al jaren geldt, zegt Colruyt ook. Het bedrijf zal tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering op 27 september de jaarvooruitzichten nog toelichten.