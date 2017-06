Brusselse beurs zet stapje terug

KVE

De Brusselse beurs kon vandaag haar vooruitgang van de vorige twee handelsdagen niet bestendigen. De Bel20-index, die de evolutie van de waarde van de korf met de belangrijkste twintig aandelen weerspiegelt, daalde 0,64 procent tot 3.910,20 punten.

Galapagos, dat gisteren bij de elitewaarden nog voor de grootste winst tekende, was nu de grootste verliezer. De biotechtitel zakte 2,93 procent tot 70,66 euro. De onderneming gaf een stand van zaken over de ontwikkeling van haar kandidaatmedicijnen. Daaruit blijkt onder meer dat ze de werking van het middel filgotinib op meer ziektedomeinen wil uittesten.



Bekaert kende evenmin een sterke dag. De producent van staalkoord leverde 2,34 procent in bij een slotkoers van 45,34 euro.



Proximus daalde 1,68 procent tot 30,96 euro. Berenberg gaf een verkoopadvies voor het aandeel. Het koersdoel van het beurshuis bedraagt 25 euro.



Umicore gaf 0,69 procent prijs bij een slotkoers van 63,02 euro. De metalengroep nam de katalysatorenactiviteiten van het Deense Haldor Topsoe over. Het betaalde er omgerekend zowat 120 miljoen euro voor. De katalysatoren worden onder meer gebruikt voor zware dieselmotoren. De productiefaciliteiten in Denemarken, China en Brazilië stellen samen 280 mensen tewerk.



Telenet liet 0,14 procent liggen bij een slotkoers van 56,80 euro. De telecomonderneming rondde de overname van Coditel af. Het betaalde er 400 miljoen euro voor.



Cofinimmo vermagerde nog 0,09 procent tot 109,85 euro. De vastgoedinvesteerder kocht het woonzorgcentrum Christenenhof met 140 bedden in het Duitse Lüneburg voor 12,6 miljoen euro. Dit brengt de waarde van de volledige Duitse portefeuille op 129,5 miljoen euro.



Op de tweede rij daalde Option 6,00 procent tot 0,09 euro.



Ascencio verloor 1,78 procent bij een slotkoers van 58,54 euro. De investeerder in winkelvastgoed kon de huurinkomsten in de eerste helft van zijn boekjaar 2016/2017 met 7,1 procent opdrijven tot 20,2 miljoen euro. De toename is grotendeels het gevolg van de uitbreiding van de portefeuille in België, Frankrijk en Spanje. Het fonds bezit nu 104 panden, goed voor een waarde van 610 miljoen euro.



Argenx werd 1,47 procent bijgeknipt tot 18,10 euro. De biotechonderneming ontvangt van haar partner Leo Pharma nochtans een tweede mijlpaalbetaling voor de ontwikkeling van een behandeling voor huidontstekingen.



Xior eindigde 0,30 procent lager op 36,40 euro. De investeerder in studentenvoorzieningen haalde 84 miljoen euro op via de uitgifte van nieuwe aandelen. De bestaande aandeelhouders schreven voor meer dan 95 procent in. Het saldo werd vrij op de markt aangeboden.



Winst was er bij de grote waarden vooral voor AB InBev. De brouwer won 0,64 procent bij een slotkoers van 102,80 euro. Hij overweegt zijn Duitse merken Hasseröder en Diebels van de hand te doen.



Op de brede markt plaatste Sapec een spurt van 29,92 procent tot 191,40 euro. Hoofdaandeelhouder Soclinpar wil het bedrijf van de beurs halen en biedt daartoe 60 euro per aandeel dat hij nog niet bezit. Die prijs geldt na de uitbetaling van een dividend van 150 euro bruto, dat er kwam na de verkoop van de agrarische activiteiten van het concern.



Exmar veerde 0,75 procent op tot 4,02 euro. De gastankerrederij heeft de houders van een obligatielening in Noorse kroon opgeroepen voor een telefonische conferentie op donderdag. Daarin wil ze hen vragen om hun krediet met 2 jaar te verlengen. De totale omvang van de lening bedraagt 1 miljard kroon.



Agfa-Gevaert steeg 0,50 procent tot 4,45 euro. Het bedrijf maakte bekend dat het de stemkaarten voor de recente parlementsverkiezingen in Malta leverde. Het ging om synthetische kaarten die tegen fraude werden beveiligd.



Zetes tikte nog 0,06 procent hoger af op 54,43 euro. Panasonic heeft zijn belang in het bedrijf dat zich toelegt op de identificatie van personen en goederen opgetrokken tot 96,11 procent. Daardoor hebben de Japanners het recht de resterende aandeelhouders te verplichten om uit te stappen. Ook zij krijgen 54,50 euro per aandeel.