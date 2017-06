Iets meer vacatures in eurozone

KVE

De vraag naar werknemers in de eurozone is in het eerste kwartaal van dit jaar licht gestegen. Dat bleek uit cijfers die het Europese statistiekbureau Eurostat vandaag publiceerde.

Het gemiddelde aantal openstaande vacatures in de eurolanden stond in de eerste drie maanden gelijk aan 1,9 procent van het totale werkaanbod. In het eerste kwartaal van 2016 en het vierde kwartaal van vorig jaar was dat nog 1,7 procent.



In de gehele eurozone stonden er in de dienstensector de meeste vacatures open: zo'n 2,2 procent van het totaal. In de industrie en bouw ging het om 1,5 procent. Het hoogste aantal vooralsnog onvervulde functies binnen de eurolanden werd gemeten in Finland (2,7 procent), het laagste aantal in Spanje (0,8 procent).