Van Hool bouwt 482 tankcontainers tot bijna 16 m lang

Bertje Warson

16/06/17 - 18u25

Van Hool bouwt 482 tankcontainers van bijzonder groot formaat: 13,7 meter tot 15,7 meter voor BASF het grootste multinationale chemieconcern. Het is een Duits bedrijf met hoofdvestiging in Ludwigshafen voor het transport van chemische producten per spoor. "Dit order is van zeer groot belang voor de industrie. De 482 tankcontainers worden dit en volgend jaar geleverd", zegt CEO Filip Van Hool.

"Aan dit grote order is een periode van ruim 2 jaren vooraf gegaan om deze innovatieve tankcontainers te ontwikkelen. Het gaat om 45 tankcontainers van 13,7 meter lang met een basisvolume van 53m³ of 63m³ en 52 tankcontainers van 15,8 meter lang met een basisvolume van 73m³ en laadvermogen van 66 tot 67 ton.



Dit jaar worden nog zo'n 90 stuks en 2 prototypes afgeleverd. De rest van het order wordt in 2018 geleverd. Onze fabriek Industriële Voertuigen in Koningshooikt is reeds sinds de jaren '70 onze roeping. Met deze specifieke ontwikkeling staan we op de wereldkaart als toonaangevend ontwerper en constructeur van tankcontainers voor het vervoer van vloeistoffen en gassen", legt CEO Filip Van Hool uit.