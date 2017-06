Chauffeurs stelplaats De Lijn in Evere voor tweede dag op rij in staking

SPS

16/06/17 - 13u42 Bron: Belga

© Lukas.

Een groot deel van de chauffeurs van de stelplaats van De Lijn in Evere heeft voor de tweede dag op rij het werk neergelegd. Met deze actie, waartoe opgeroepen werd door het ACOD, eisen de chauffeurs duidelijkheid over wat er met hen zal gebeuren als De Lijn deze stelplaats op 1 september sluit en de activiteiten verhuist naar de stelplaatsen van Leuven en Overijse.

De hinder vrijdag is volgens Sara Deputter, woordvoerster van De Lijn Vlaams-Brabant, vergelijkbaar met die van donderdag. De dienstverlening is hoofdzakelijk verstoord op de lijn Leuven-Tervuren-Brussel en op de lijnen in de Druivenstreek. De schoolbussen reden wel uit met uitzondering van schoolbus 531. Op de website www.delijn.be biedt de vervoersmaatschappij een overzicht van ritten die niet worden gereden. Tussen 10u en 18u gaat het om een 40-tal ritten.



De chauffeurs zijn volgens Ronnie Danckaert (ACOD) boos omdat de directie na twee onderhandelingen over de verhuis nog steeds geen antwoorden geeft op vragen of ze in Leuven en Overijse moeten gaan werken en welke ritten ze voortaan zullen moeten rijden. Er is volgens de vakbond ook nog geen akkoord over de sluitingspremie.